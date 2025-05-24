Семак — о втором месте «Зенита»: «Спорт состоит из взлетов, падений, успехов и неудач»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своих эмоциях после завершения сезона-2024/25.

«Зенит» впервые за семь лет не сумел стать чемпионом России. В последнем туре сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0). В параллельном матче «Краснодар» победил московское «Динамо» (3:0) и опередил команду Семака на одно очко.

— Спорт состоит из взлетов, падений, успехов, неудач. И гораздо важнее тот путь, который команда проходит. Достаточно сложная концовка. Не разочарование — скорее, опустошение, усталость от той гонки, которая была в конце сезона. Разочарование небольшое, что не смогли выиграть чемпионат. Поэтому нужно передохнуть немножко. А там посмотрим, что дальше, — сказал Семак.