Защитник «Зенита» Ренан: «Сделаем все для победы над «Динамо»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо».

— Предыдущая игра получилась непростой, но мы знали, что так и будет: «Ростов» — квалифицированная команда, — сказал Ренан. — Удалось сыграть на ноль, но жаль, что не забили. Я чувствую, что восстановил силы. Сделаем все для победы над «Динамо».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 22 апреля, и начнется в 19.00 (мск).