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23 февраля, 10:12

Агент Айссауи: «Сид Ахмед очень хотел оказаться в ЦСКА»

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Футбольный агент Анисс Бенчабане, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, прокомментировал дебют своего клиента в армейском клубе. 19-летний алжирец дебютировал за красно-синих в победном матче с «Химками» (3:0). Хавбек вышел в конце товарищеской игры.

«Конечно, я рад, что Сидахмед дебютировал сразу же после подписания контракта, это говорит о доверии к нему в клубе. Он очень хотел оказаться в ЦСКА», — приводит слова Бенчабане «Евро-Футбол.Ру».

Футболист перешел в российский клуб 20 февраля за 250 тысяч евро из «УСМ Алжир». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК ЦСКА (Москва)
Сид Ахмед Айссауи
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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11
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12
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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