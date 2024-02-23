Агент Айссауи: «Сид Ахмед очень хотел оказаться в ЦСКА»

Футбольный агент Анисс Бенчабане, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, прокомментировал дебют своего клиента в армейском клубе. 19-летний алжирец дебютировал за красно-синих в победном матче с «Химками» (3:0). Хавбек вышел в конце товарищеской игры.

«Конечно, я рад, что Сидахмед дебютировал сразу же после подписания контракта, это говорит о доверии к нему в клубе. Он очень хотел оказаться в ЦСКА», — приводит слова Бенчабане «Евро-Футбол.Ру».

Футболист перешел в российский клуб 20 февраля за 250 тысяч евро из «УСМ Алжир». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.