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24 марта, 21:03

Нино назвал любимого русского писателя

Руслан Минаев

Защитник «Зенита» Нино рассказал, почему Лев Толстой является его любимым русским писателем.

«Думаю, что Толстой, главным образом потому, что он был для меня первым. Первым, кого мне порекомендовали, первым, с кем познакомился. И я проникся к нему особой симпатией. Так что назову его. Мне очень нравится то, как он размышляет о бытии. Он пережил попытку самоубийства, после чего его жизнь изменилась. В том числе благодаря вере. Так что у нас есть кое-что общее. Жизнь, измененная верой. Его размышления, о чем я говорил, приводят к тому же выводу, что и у Соломона. А именно, что мы часто живем, гоняясь за иллюзией. Поэтому считаю, его мысли очень близки к тому, во что я верю, к тому, о чем говорит Библия. И это, пожалуй, было главной причиной, по которой я сблизился с ним. Стал больше общаться с ним через чтение», — сказал Нино в интервью клубной пресс-службе «Зенита».

28-летний бразилец в сезоне-2025/26 провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас. Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года.

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Нино (Зенит)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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