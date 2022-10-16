Ловрен поздравил «Ливерпуль» с победой над «Манчестер Сити»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил «Ливерпуль» с победой над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол в матче забил форвард мерсисайдцев Мохамед Салах.
«Отличная работа, «Ливерпуль»! Никогда не списывайте эту команду со счетов! Мо Салах — просто ментальный зверь», — написал у себя в Twitter Ловрен.
Ловрен выступал за «Ливерпуль» с июля 2014 года, в августе 2020 года он покинул английский клуб и перешел в «Зенит».
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|25
|
3
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|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
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|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
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|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
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|13
|6
|2
|5
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|
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|20
|
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|5
|5
|3
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|
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|13
|6
|0
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|18
|
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|13
|3
|3
|7
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|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
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|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
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|Торпедо
|13
|1
|3
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|6
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|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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