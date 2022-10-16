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Ловрен поздравил «Ливерпуль» с победой над «Манчестер Сити»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил «Ливерпуль» с победой над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол в матче забил форвард мерсисайдцев Мохамед Салах.

«Отличная работа, «Ливерпуль»! Никогда не списывайте эту команду со счетов! Мо Салах — просто ментальный зверь», — написал у себя в Twitter Ловрен.

Ловрен выступал за «Ливерпуль» с июля 2014 года, в августе 2020 года он покинул английский клуб и перешел в «Зенит».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Футбол
ФК Зенит
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Деян Ловрен
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
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5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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