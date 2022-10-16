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Сегодня, 20:51

ЦСКА обыгрывает «Спартак» после первого тайма благодаря голу Чалова

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хесус Медина и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА обыгрывает «Спартак» на своем поле после первого тайма матча 13-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил форвард армейцев Федор Чалов, для которого этот мяч стал первым в карьере в официальных матчах против красно-белых.

На 6-й минуте форвард «Спартака» Квинси Промес грубо сфолил на защитнике армейцев Виллиане Роше. После просмотра повтора инцидента главный судья Сергей Карасев показал нидерландцу желтую карточку, хотя имел право удалять футболиста.

Сергей Карасев и&nbsp;Квинси Промес. ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Промеса за агрессивное поведение

В случае победы ЦСКА выйдет на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 13 матчах. В таком случае «Спартак» с 25 очками опустится на четвертую строчку.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 1
2-й тайм

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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