Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может перейти во «Фламенго»
Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос может перейти во «Фламенго», сообщает журналист Жонас Стелманн.
По информации источника, бразильский клуб хочет укрепить фланги обороны и также рассматривает возможность приобретения правого защитника «Бешикташа» Дугласа Перейры.
В нынешнем сезоне 27-летний Сантос отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Зенит». Контракт бразильца с петербургским клубом действует до конца сезона-2025/26.
Ранее сообщалось что «Фламенго» также интересуется левым защитником «Спартака» Айртоном.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/jonasstelmann/status/1466250687172513793
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