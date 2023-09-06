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Сегодня, 13:52

Гаджиев: «Для меня третье место «Крыльев» на старте сезона — это неожиданный результат»

Гаджиев удивлен тем, что «Крылья Советов» оказались в группе лидеров
Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский специалист Гаджи Гаджиев удивлен тем, что «Крылья Советов» на старте сезона РПЛ оказались в группе лидеров.

«Для меня третье место «Крыльев» — это неожиданный результат. В прошлом сезоне команда порой показывала очень хороший футбол, достойно смотрелась в матчах с лидерами. Но часто результаты в итоге оказывались не в пользу самарской команды. Когда это единичные случаи, то их вполне можно списать на случайность. А когда все носит массовый характер, тут возникают вопросы. Значит, где-то были проблемы с надежностью. Для многих такой старт Самары неожиданный, хотя в команде, уверен, могут думать иначе. Они ведь и забили больше всех в чемпионате, так что в атаку действовать имеют. У Игоря Осинькина интересный подбор футболистов, много молодых и талантливых ребят. «Крылья» последние годы успешно развивают ребят, а затем продают их в топ-клубы», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

После 7 туров РПЛ «Крылья Советов» идут на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. Такое же количество баллов у «Динамо» и «Зенита».

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гаджи Гаджиев
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» занял 33-е место в рейтинге клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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