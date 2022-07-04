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Сутормин — о переходе Бакаева: «Он хочет завоевывать медали»

Сутормин уверен, что Бакаев хочет завоевывать медали
Владимир Пушкарев
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака».

— Как приняли Зелимхана Бакаева?

— Довольно хорошо. Думаю, что он со многими ребятами был неплохо знаком по сборной. Зелимхан — крутой футболист с отличными качествами. Для нас это достойное усиление.

По каким причинам он решил перейти в «Зенит»? Это лучше спросить у него самого. Понятно, что он хочет завоевывать медали, развиваться. Нашей задачей было хорошо его принять, чтобы он сразу начал показывать свои качества на поле. Мы ему помогаем, чем можем, теперь дело за ним.

— Нет опасений, что болельщики «Зенита» будут его освистывать?

— Всегда есть кто-то за, кто-то против. Ему надо все доказывать своей игрой. Думаю, он принесет много пользы «Зениту». Болельщики должны быть довольны.

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Алексей Сутормин
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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