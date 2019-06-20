Защитник Виталий Денисов стал игроком "Рубина"

"Рубин" подписал контракт с защитником Виталием Денисовым. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один сезон. Денисов будет выступать под номером "29", cообщает официальный сайт казанского клуба.

Завершившийся сезон футболист на правах аренды провел в "Крыльях Советов". Денисов начал выступления в РПЛ в 2013 году в составе "Локомотива", также он является игроком сборной Узбекистана. Суммарно за карьеру провел 205 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 19 голевых передач.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр