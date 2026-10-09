Мелехин об уходе Альбы из «Ростова»: «Это решение руководства. Оно меня удивило»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Джонатана Альбы с поста главного тренера клуба.

— «Ростов» покинул Джонатан Альба. Говорил ли ты с ним об этом в расположении сборной?

— Конечно, поговорили. Но это футбол. Такое развитие событий возможно, надо относиться спокойнее. Понятно, что с Альбой мы давно работали вместе, привыкли друг к другу. Сейчас поеду в Ростов и буду знакомиться с новым тренерским штабом.

— Ты спрашивал его, почему он ушел?

— Это решение руководства, насколько я знаю. Он же не сам ушел, ему сказали оставить должность.

— Тебя удивило это решение, учитывая результаты команды?

— Честно скажу, удивило. Потому что в том сезоне мы тоже тяжело начали в чемпионате, но потом выровняли ситуацию. Руководство клуба давало Альбе время, — сказал Мелехин «СЭ».

24 сентября Альба покинул пост главного тренера «Ростова». 8 октября «Родина» объявила о подписании контракта с 44-летним специалистом до лета 2028 года.

После девятого тура «Ростов» занимает 12-е место с 8 очками.

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