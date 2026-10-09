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Защитник Виктор Мелехин заявил, что его удивило решение руководства «Ростова» отправить в отставку Джонатана Альбу

Мелехин об уходе Альбы из «Ростова»: «Это решение руководства. Оно меня удивило»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Джонатана Альбы с поста главного тренера клуба.

— «Ростов» покинул Джонатан Альба. Говорил ли ты с ним об этом в расположении сборной?

— Конечно, поговорили. Но это футбол. Такое развитие событий возможно, надо относиться спокойнее. Понятно, что с Альбой мы давно работали вместе, привыкли друг к другу. Сейчас поеду в Ростов и буду знакомиться с новым тренерским штабом.

— Ты спрашивал его, почему он ушел?

— Это решение руководства, насколько я знаю. Он же не сам ушел, ему сказали оставить должность.

— Тебя удивило это решение, учитывая результаты команды?

— Честно скажу, удивило. Потому что в том сезоне мы тоже тяжело начали в чемпионате, но потом выровняли ситуацию. Руководство клуба давало Альбе время, — сказал Мелехин «СЭ».

24 сентября Альба покинул пост главного тренера «Ростова». 8 октября «Родина» объявила о подписании контракта с 44-летним специалистом до лета 2028 года.

После девятого тура «Ростов» занимает 12-е место с 8 очками.

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ФК Ростов
Виктор Мелехин
Джонатан Альба
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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