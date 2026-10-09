«Ростов» и «Акрон» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Акрона» на матч 10-го тура чемпионата России.

Игра состоится 9 октября на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.

«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Хлусевич, Бабакин, Чистяков, Михайлов, Мухин, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Шамонин.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Бистрович, Лончар, Оганесян, Беншимол, Тедич, Дуду.

Запасные: Тереховский, Роча, Неделчару, Джурасович, Видославлевич, Хосонов, Базилевский, Попенков, Болдырев, Аревало, Дмитриев, Шуманский.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

09 октября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max