Тренер «Динамо» Шварц: «Осипенко и Чавес занимаются по индивидуальной программе»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности команды к матчу с «Рубином» в 10-м туре РПЛ.

«Большинство игроков успешно провели паузу на сборные, получили свои минуты, были в тонусе. Мы здесь проводили время тоже нормально. Максим Осипенко приехал из сборной, пока занимался по индивидуальной программе. По Луису Чавесу то же самое. Посмотрим завтра по их участию в матче», — приводит слова Шварца ТАСС.

«Динамо» с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые встретятся с «Рубином» в Казани 11 октября.

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