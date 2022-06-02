Нападающий «Зенита» Малком является самым дорогим футболистом Тинькофф РПЛ.

Согласно порталу Transfermarkt стоимость 25-летнего бразильца составляет 22 миллиона евро. В тройку вошли его одноклубники Вильмар Барриос (20 миллионов евро), Вендел (19 миллионов) и Клаудиньо (18 миллионов).

Среди россиян самым дорогим футболистом РПЛ является вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — 16 миллионов евро. Следом идут хавбек «Динамо» Арсен Захарян (15 миллионов) и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов (11 миллионов).