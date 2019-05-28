Защитник "Уфы" Круговой выбыл на месяц из-за травмы

Защитник "Уфы" Данил Круговой пропустит месяц из-за перелома пятой плюсневой кости, который случился на матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1), сообщает официальный Твиттер башкирского клуба.
Из-за повреждения Круговой не сможет помочь команде в предстоящих стыковых матчах за право остаться в РПЛ с "Томью" (30 мая и 2 июня).
В прошедшем сезоне 21-летний россиянин провел 9 матчей за "Уфу" и отдал одну голевую передачу. Сегодня, 28 мая, футболист празднует день рождения.
Защитник ФК «Уфа» и сегодняшний именинник Данил Круговой пропустит как минимум месяц из-за перелома пятой плюсневой кости, который он заработал в матче #ЛокоУфа— ФК УФА (@UfaFc) 28 мая 2019 г.
Здоровья, Данил! pic.twitter.com/vN7VXKwiD8
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