Защитник "Уфы" Круговой выбыл на месяц из-за травмы

Защитник "Уфы" Данил Круговой пропустит месяц из-за перелома пятой плюсневой кости, который случился на матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1), сообщает официальный Твиттер башкирского клуба.

Из-за повреждения Круговой не сможет помочь команде в предстоящих стыковых матчах за право остаться в РПЛ с "Томью" (30 мая и 2 июня).

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин провел 9 матчей за "Уфу" и отдал одну голевую передачу. Сегодня, 28 мая, футболист празднует день рождения.