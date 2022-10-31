Ямлиханов о ситуации с Зобниным и Гайичем: «Свистка нет, а ты абстрагируешься. Так не делают»

Помощник главного тренера ЦСКА Ямлиханов вспомнил ситуацию с Зобниным и Гайичем в моменте с первым голом в ворота «Спартака»

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов вспомнил эпизод с первым голом армейцев в ворота «Спартака» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

Голу Федора Чалова предшествовала вызвавшая много споров ситуация с Романом Зобниным, который из соображений фейр-плей отдал мяч Милану Гайичу.

«Как я это видел в динамике: лежит Карраскаль, идет ответная атака, Зобнин двигается, параллельно бежит Соболеву. И, когда Рома отпускал мяч, появился Милан и подхватил. Свистка нет, а ты вдруг абстрагируешься? Так в футболе не делают. Если судья видит опасность для здоровья, останавливает игру. Либо ты сам выбиваешь мяч в аут. Все просто», — приводит слова Ямлиханова Sport24.

«Спартак» после 15 туров РПЛ идет на втором месте с 32 очками. ЦСКА — второй с 29 очками.