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Ямлиханов о ситуации с Зобниным и Гайичем: «Свистка нет, а ты абстрагируешься. Так не делают»

Помощник главного тренера ЦСКА Ямлиханов вспомнил ситуацию с Зобниным и Гайичем в моменте с первым голом в ворота «Спартака»
Руслан Минаев
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Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов вспомнил эпизод с первым голом армейцев в ворота «Спартака» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

Голу Федора Чалова предшествовала вызвавшая много споров ситуация с Романом Зобниным, который из соображений фейр-плей отдал мяч Милану Гайичу.

«Как я это видел в динамике: лежит Карраскаль, идет ответная атака, Зобнин двигается, параллельно бежит Соболеву. И, когда Рома отпускал мяч, появился Милан и подхватил. Свистка нет, а ты вдруг абстрагируешься? Так в футболе не делают. Если судья видит опасность для здоровья, останавливает игру. Либо ты сам выбиваешь мяч в аут. Все просто», — приводит слова Ямлиханова Sport24.

«Спартак» после 15 туров РПЛ идет на втором месте с 32 очками. ЦСКА — второй с 29 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-trener-tsska-ob-epizode-s-zobninym-i-gayichem-v-derbi-svistka-net-a-ty-vdrug-abstragiruyeshsya-tak-ne-delayut
Милан Гайич
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
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 Факел 15 1 9 5 18-28 12
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 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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 - : -
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