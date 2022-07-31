Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:14

Защитник «Торпедо» Кожемякин: «По голевым моментам мы должны были побеждать «Крылья»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

- По голевым моментам мы должны были побеждать: у нас их было достаточно как в первом, так и во втором тайме. Считаю, что мы не приобрели, а потеряли очки.

- Со стороны казалось, что соперник владеет мячом больше, чем «Торпедо»...

- Да, но владение мячом не означает наличия остроты моментов. У нас тоже были хорошие «заходы», когда нужно было забивать.

— Говорят, что «Крылья» — молодая и техничная команда, которая играет на высоких скоростях. Почувствовал это на себе?

- Хорошие и быстрые ребята. Все команды очень сильные. Я сейчас, честно говоря, в расстроенных чувствах от потерянных двух очков...

- С Равилем Нетфуллиным ты впервые сегодня играл в центре обороны. Как вам вместе?

— Нормально. Чувствуем друг друга. Главное — думать на поле, и тогда будет получаться играть на любой позиции.

- Уже приходит уверенность?

- Уверенность приходит через игры. Нужно скорее набирать обороты. Я думаю, сегодня мы показали себя лучше, чем в двух предыдущих матчах.

Источник: https://torpedo.ru/news/44286/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Гус Тиль оформил хет-трик в Суперкубке Нидерландов. «Спартаку» нужно жалеть только о 18 млн евро
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
«Ростов» — «Химки»: гол Комличенко засчитан правильно. Так решили прошлой весной
Сулейманов: «В первом тайме ЦСКА сильно «давил», а после перерыва «Нижний» переломил ход встречи»
Чернов заявил, что пока не готов стать капитаном «Спартака»
Смольников: «До начала матча самарцы считались фаворитом»
«Чем больше я смотрю наш чемпионат, тем больше удивляюсь». Абаскаль — после разгрома «Оренбурга»
Соболев пригласил Дзюбу в свою команду из медиалиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смольников: «До начала матча самарцы считались фаворитом»

Чернов заявил, что пока не готов стать капитаном «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости