Защитник «Торпедо» Кожемякин: «По голевым моментам мы должны были побеждать «Крылья»

Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

- По голевым моментам мы должны были побеждать: у нас их было достаточно как в первом, так и во втором тайме. Считаю, что мы не приобрели, а потеряли очки.

- Со стороны казалось, что соперник владеет мячом больше, чем «Торпедо»...

- Да, но владение мячом не означает наличия остроты моментов. У нас тоже были хорошие «заходы», когда нужно было забивать.

— Говорят, что «Крылья» — молодая и техничная команда, которая играет на высоких скоростях. Почувствовал это на себе?

- Хорошие и быстрые ребята. Все команды очень сильные. Я сейчас, честно говоря, в расстроенных чувствах от потерянных двух очков...

- С Равилем Нетфуллиным ты впервые сегодня играл в центре обороны. Как вам вместе?

— Нормально. Чувствуем друг друга. Главное — думать на поле, и тогда будет получаться играть на любой позиции.

- Уже приходит уверенность?

- Уверенность приходит через игры. Нужно скорее набирать обороты. Я думаю, сегодня мы показали себя лучше, чем в двух предыдущих матчах.