Смольников: «До начала матча самарцы считались фаворитом»

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— До начала матча самарцы считались фаворитом. А я скажу, что если бы в каких-то моментах мы действовали поразумнее, то могли бы завоевать и три очка. Считаю, что ничья на выезде, учитывая наши последние результаты — это тоже хорошо.

— Команда осознанно отдавала инициативу во втором тайме?

— Мы забили ранний гол, плюс психологически еще продолжаем «садиться», а «Крыльям» надо было забивать. Поэтому выглядело так.

— На последних секундах игры случился неприятный эпизод (столкновение с Липовым на 94-й минуте). Как ты себя сейчас чувствуешь?

— Обычный игровой эпизод. Ничего страшного не случилось.

— Есть ли ощущение, что эта игра для «Торпедо» была заметно лучше по качеству относительно предыдущих?

— Мы показали более содержательный футбол, да. Но лучше было бы заработать три очка.