Защитник Терехов высказался о своем будущем

Защитник Сергей Терехов высказался о своем будущем. По информации «СЭ», 32-летний игрок покинул «Сочи» в связи с истечением срока контракта.

— Приехал посмотреть финал, а потом отпуск. Переход в «Рубин»? Никак не могу прокомментировать это. Как только определится мое будущее, то вы сразу узнаете.

В сезоне-2022/23 Терехов сыграл 31 матч за сочинский клуб и отдал 3 результативные передачи.