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Сегодня, 16:16

Россия завершила сезон-2022/23 на 18-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

Мария Гусева
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Россия заняла 18-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте организации.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Для подсчета очков в таблицах коэффициентов УЕФА в сезоне-2022/23 России присвоили наименьшее количество очков, которые она заработала за последние пять сезонов.

В таблице мужских команд Россия полуила 4,333 очка, женских — 1,750 балла. Всего у России 26,215 очков. По сравнению с сезоном-2021/22 страна потеряла восемь позиций.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия — 109,570 балла

2. Испания — 92,998

3. Германия — 82,481

4. Италия — 81,926

5. Франция — 61,164

6. Нидерланды — 59,900...

18. Россия — 26,215

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РПЛ
УЕФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

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Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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Гленн Бейл

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Александр Соболев

Спартак

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