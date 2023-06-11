Россия завершила сезон-2022/23 на 18-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

Россия заняла 18-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте организации.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Для подсчета очков в таблицах коэффициентов УЕФА в сезоне-2022/23 России присвоили наименьшее количество очков, которые она заработала за последние пять сезонов.

В таблице мужских команд Россия полуила 4,333 очка, женских — 1,750 балла. Всего у России 26,215 очков. По сравнению с сезоном-2021/22 страна потеряла восемь позиций.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия — 109,570 балла

2. Испания — 92,998

3. Германия — 82,481

4. Италия — 81,926

5. Франция — 61,164

6. Нидерланды — 59,900...

18. Россия — 26,215