Стало известно, сколько «Спартак» готов тратить на обслуживание новых контрактов футболистов

Как выяснил «СЭ», в современных экономических условиях руководство красно-белых готово тратить на полное обслуживание вновь заключаемых договоров с игроками суммы в диапазоне от 2 до 3 миллионов евро — в зависимости от срока соглашения и уровня футболиста. Имеются в виду все виды выплат: зарплата, подписные и бонусы за достижения, комиссия агентам и т.д. В исключительных случаях речь может пойти о расходах от 4 до 5 миллионов евро, но это предельные траты.

Как мы уже сообщали, стартовые позиции хавбека Зелимхана Бакаева и его окружения на недавних переговорах со «Спартаком» были такими: контракт на три года с возможностью продления еще на один, ежегодная зарплата — 2 миллиона евро, подписной бонус — 1 миллион, комиссия официальному представителю полузащитника — еще 1 миллион. То есть обслуживание соглашения вылилось бы в 8 миллионов евро минимум, а если трудовые отношения продлились бы четыре года, то во все 10.

Позднее в результате консультаций сторон появились новые условия проекта договора: тот же срок, но зарплата — прогрессивная, вначале 1,4 миллиона евро, затем 1,5 миллиона, на третий год 1,6 миллиона. По подписному бонусу и агентским суммы не менялись. При подобном раскладе общие расходы существенно снижались — до 6,5 миллиона за три сезона. Такие параметры обсуждались на конец февраля, когда из-за обострения международной обстановки экономические возможности Леонида Федуна снизились.

В результате московский клуб принял решение не переподписывать Бакаева, который перешел в «Зенит» в статусе свободного агента. По данным Metaratings.ru, годовой оклад Зелимхана у сине-бело-голубых составит около 1,5 миллиона евро, а с учетом премий за определенные игровые показатели может достичь порядка 1,8 миллиона евро.