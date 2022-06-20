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Стало известно, сколько «Спартак» готов тратить на обслуживание новых контрактов футболистов

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака» Даниил Денисов, Павел Маслов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Наиль Умяров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как выяснил «СЭ», в современных экономических условиях руководство красно-белых готово тратить на полное обслуживание вновь заключаемых договоров с игроками суммы в диапазоне от 2 до 3 миллионов евро — в зависимости от срока соглашения и уровня футболиста. Имеются в виду все виды выплат: зарплата, подписные и бонусы за достижения, комиссия агентам и т.д. В исключительных случаях речь может пойти о расходах от 4 до 5 миллионов евро, но это предельные траты.

Как мы уже сообщали, стартовые позиции хавбека Зелимхана Бакаева и его окружения на недавних переговорах со «Спартаком» были такими: контракт на три года с возможностью продления еще на один, ежегодная зарплата — 2 миллиона евро, подписной бонус — 1 миллион, комиссия официальному представителю полузащитника — еще 1 миллион. То есть обслуживание соглашения вылилось бы в 8 миллионов евро минимум, а если трудовые отношения продлились бы четыре года, то во все 10.

Позднее в результате консультаций сторон появились новые условия проекта договора: тот же срок, но зарплата — прогрессивная, вначале 1,4 миллиона евро, затем 1,5 миллиона, на третий год 1,6 миллиона. По подписному бонусу и агентским суммы не менялись. При подобном раскладе общие расходы существенно снижались — до 6,5 миллиона за три сезона. Такие параметры обсуждались на конец февраля, когда из-за обострения международной обстановки экономические возможности Леонида Федуна снизились.

В результате московский клуб принял решение не переподписывать Бакаева, который перешел в «Зенит» в статусе свободного агента. По данным Metaratings.ru, годовой оклад Зелимхана у сине-бело-голубых составит около 1,5 миллиона евро, а с учетом премий за определенные игровые показатели может достичь порядка 1,8 миллиона евро.

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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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Арсенал – Урал
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21.05 17:00
Динамо – Сочи
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 0 : 1
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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