Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 марта, 10:45

Рябчук — о жизни в Москве: «Тот же язык, что и в детстве. Те же борщ и пельмени»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олег Рябчук.
Фото Соцсети

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» заявил, что после переезда в Россию увидел сильный контраст по сравнению с Португалией и Грецией.

— Португалия — это мой дом. Страна, где я прожил большую часть сознательной жизни. Греция очень похожа на Португалию: отличная погода, еда, пляжи. А лето длится фактически шесть-семь месяцев. В Россию я приехал в конце лета, погода довольно скоро стала намного холоднее, нежели я привык. Был сильный контраст. Но люди вокруг... Я будто бы снова попал в ту среду, в которой рос в детстве. Тот же язык, те же борщ и пельмени. Так что в России мне комфортно, поскольку я чувствую себя словно бы в кругу семьи.

— Ты сказал, что не мыслишь своей жизни без семьи, вкусной еды и позитива. Что по еде? Что нравится в Москве?

— Я уже сказал про борщ и пельмени. Еще люблю голубцы, холодец — и обязательно с горчицей! Конечно же, не забудем про сырники. В детстве в Португалии у нас дома кухня чередовалась: то португальская, то русская или молдавская. Мамалыгу, конечно, тоже ел — и с мясом, и с рыбой.

Олег Рябчук. «Верю, что у «Спартака» лучшая команда в России. Пришло время прервать серию в Санкт-Петербурге». Интервью Олега Рябчука

Рябчук перешел в «Спартак» летом 2023-го. В этом сезоне игрок провел за красно-белых 16 матчей и сделал 1 голевой пас.

ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
1
0
Читайте также
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рябчук — о ситуации Джикии: «Это часть футбола»

Агент Кривцова: «Я уверен, что Никита будет лидером сборной России»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости