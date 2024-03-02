Рябчук — о жизни в Москве: «Тот же язык, что и в детстве. Те же борщ и пельмени»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» заявил, что после переезда в Россию увидел сильный контраст по сравнению с Португалией и Грецией.

— Португалия — это мой дом. Страна, где я прожил большую часть сознательной жизни. Греция очень похожа на Португалию: отличная погода, еда, пляжи. А лето длится фактически шесть-семь месяцев. В Россию я приехал в конце лета, погода довольно скоро стала намного холоднее, нежели я привык. Был сильный контраст. Но люди вокруг... Я будто бы снова попал в ту среду, в которой рос в детстве. Тот же язык, те же борщ и пельмени. Так что в России мне комфортно, поскольку я чувствую себя словно бы в кругу семьи.

— Ты сказал, что не мыслишь своей жизни без семьи, вкусной еды и позитива. Что по еде? Что нравится в Москве?

— Я уже сказал про борщ и пельмени. Еще люблю голубцы, холодец — и обязательно с горчицей! Конечно же, не забудем про сырники. В детстве в Португалии у нас дома кухня чередовалась: то португальская, то русская или молдавская. Мамалыгу, конечно, тоже ел — и с мясом, и с рыбой.