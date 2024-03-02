Рябчук — о ситуации Джикии: «Это часть футбола»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с капитаном команды Георгием Джикией.

В феврале агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Джикия покинет команду, если ее продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Сам игрок позже предположил, что лишился места в стартовом составе по неигровым причинам.

— Джикия в команде уже семь лет. Это нормально, что болельщики недовольны тем, что капитан не играет. Нормально, что он сам недоволен тем, что сидит на лавке. Но, поверьте, это относится к каждому футболисту, который не получает того игрового времени, которого он желает. Но это часть футбола. Что касается команды, никакого напряжения нет: мы вместе работаем, отдыхаем, шутим и так далее. У нас здоровый дружный коллектив. Думаю, если в команде будет разделение на какие-то группировки, это точно не пойдет на пользу общему делу.

— Ты сам с Георгием общался на эту тему?

— Мы с ним говорили только о футболе. Его ситуация — это довольно деликатный вопрос, который он, наверное, обсуждает с более близкими людьми: со своей семьей, с агентами. Во всяком случае я поступаю именно так.