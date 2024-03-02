Агент Кривцова: «Я уверен, что Никита будет лидером сборной России»

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, отреагировал на включение своего клиента в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Скоро Никита будет лидером сборной России. Сейчас я в этом уверен еще больше, чем когда-либо. Кривцов превратится в футболиста очень высокого уровня. Если в России все будет честно, то Никита попадет в окончательный список и будет в основном составе», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

1 марта тренерский штаб объявил расширенный состав сборной России из 38 футболистов. Национальная команда будет готовиться к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20.00 мск.