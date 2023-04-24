Маслов — о травме Боржеса: «Хорошо, что Джикия быстро сориентировался и начал оказывать помощь»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о травме полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:3.

— Как вы видели момент с травмой игрока «Краснодара»?

— Сначала был обычный игровой контакт. Мы продолжили играть. Потом услышал какой-то шум. Поворачиваю голову, а там он лежит без сознания. Хорошо, что Георгий быстро сориентировался и начал оказывать помощь.

— Он был без сознания? С трибун не было видно.

— Хорошо, что не было видно.

— Вас учат оказывать первую помощь?

— Да обычно тренеры, капитан, футболисты, кто имеет желание, проходят специальные курсы, как оказать первую помощь при ударах в голову и так далее.

— Вы проходили эти курсы?

— Да.

— То есть смогли бы оказать первую помощь?

— Да.