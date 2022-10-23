Защитник «Спартака» Маслов: «Испытал положительные эмоции от того, что забил гол»

Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0). В этой встрече 22-летний игрок забил первый гол в карьере за красно-белых.

— Ты сегодня забил. Твои эмоции?

— Я рад. Что испытал, когда мяч оказался в сетке? Положительные эмоции от того, что забил гол.

— Вы очень уверенно победили сегодня.

— Счет иногда бывает обманчив. «Химки» тоже играли хорошо, создавали моменты, нам повезло, что мы забили столько.

— А какие сложности доставили «Химки»? Показалось, что никаких сложностей не доставили.

— Вам показалось.

— А какие сложности?

— Много было неприятных моментов в переходных фазах. Бывало такое, что техничные игроки оставались один на один на большом пространстве и создавали для нас неприятные ситуации.

— Помните, когда забивали последний раз в официальном матче?

— В «Спартаке-2», наверное. Не помню, когда. Это первый мяч за «Спартак».