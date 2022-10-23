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Сегодня, 19:38

Слишкович — об игре Зиньковского: «Он всегда выкладывается на 100 процентов. Не задает вопросов и делает свою работу»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» в матче с «Химками» Владимир Слишкович оценил игру красно-белых в матче 14-го тура РПЛ.

— Футбол порой полон парадоксов. Когда ты быстро забиваешь, часто неосознанно отдаешь мяч сопернику. Это было и сегодня: мы не продолжили давить дальше. Хотя у «Химок» в основном были дальние удары, и Селихов отлично с ними справлялся. Да, соперник подал много угловых, и у «Химок» хорошо отлажены стандарты.
Во втором тайме мы внесли коррективы и смогли добиться нужного результата. Победу мы заслужили. Хотя не буду утверждать, что именно с таким счетом. Рад за Николсона, который забил два важный гола. Рад также за Мелешина и Маслова. Отмечу также, что мы завершали матч с четырьмя игроками 2003-04 годов рождения.

— После матча с ЦСКА много разговоров было о том, должен ли Антон Зиньковский выходить в старте. Сегодня он вышел с первых минут. Что скажете о его игре?

— В этой ситуации все зависит от того, как футболист работает в течение недели. Зависит от того, с кем мы играем. Что касается Антона, то он всегда выкладывается на 100 процентов. Он не задает вопросов и делает свою работу. На выбор исполнителей влияет и график игр: мы провели три матча за восемь дней. Важно физическое состояние всей команды и отдельных футболистов.

«Спартак» одержал победу над «Химками» со счетом 5:0. На данный момент красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ. Подмосковный клуб расположился на 15-й позиции (9 очков).

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Оренбург

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