Андрей Федун отреагировал на разгром «Химок»: «У «Спартака» на поле было 10 россиян. Это же прекрасно!»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделился впечатлениями от разгромной победы красно-белых над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Когда побеждаем — игра всегда хорошая. «Зенит» чемпион? А чего загадывать?! Вот сегодня был хороший матч. Из 11 человек играли 10 российских футболистов. Это же прекрасно! И играли неплохо», — сказал Федун.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах.