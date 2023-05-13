Хлусевич — о ничьей с «Химками»: «Не хватило реализации, не забивали свои моменты»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Поделитесь эмоциями от сегодняшней встречи?

— «Спартак» потерял два очка.

— Чего не хватило?

— Реализации. Не забивали свои моменты просто.

— Момент с удалением как обсуждали?

— Я только сейчас его посмотрел. Увидел, что не было фола на желтую карточку точно. Но желтую карточку ВАР не отменяет, поэтому когда показано, уже показано.

— Был ли фол вообще?

— Да. Не мне судить наших рефери. Есть много других людей для этого.

— В чем ты видишь причину падения уровня судейства?

— Это вы так видите, что упал уровень судейства. Я не могу об этом говорить.

— Нет ощущения, что этот матч стал трагичным в борьбе за второе место?

— Еще все впереди. Впереди игра с ЦСКА в любом случае.

— Есть ощущение, что вы сможете поправить положение?

— Я думаю, да.