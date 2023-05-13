Орлов: «Кукуян не свободен в принятии решений. У него в голове много политических воображений»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе матча 26-го тура «Зенит» — «Спартак» (3:2).

«Жалобы «Спартака» на судейство после матча с «Зенитом» правильные. Кукуян меня удивил, когда он уверено показал желтую карточку Дуарте. Было сразу видно, что эта прямая красная — намерение нанести травму. Он ведь двумя ногами от земли оторвался. Судьи на ВАР поняли, что это красная карточка. Но у меня вопрос — почему Кукуян так неуверен в себе? Почему он изначально дает желтую? Значит на него что-то давит и он не свободен в принятии решений. Этот эпизод показывает, что у него в голове много политических воображений. Это и есть беда наших арбитров», — приводит Sport24 слова Орлова.

После победы на красно-белыми «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.