21:58 | Футбол — РПЛ

Защитник "Сочи", ударивший Чалова по лицу: "Не думаю, что это был настолько сильный удар, чтобы ставить пенальти"

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Защитник "Сочи" Иван Миладинович после ничьей в матче 5-го тура с ЦСКА (0:0) прокомментировал эпизод с разбитым носом нападающего армейцев Федора Чалова.

– Я не знаю, это было случайно, – признается Миладинович. – Я просто выставил руку, попал, наверное, наверх, пол лицу, но это не было специально. И, мне кажется, не было так сильно, чтобы назначать пенальти.

– Извиниться не хотите?

– Я сразу извинился. Причём несколько раз. (Константин Колмаков)

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