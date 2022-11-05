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Заика: «После возвращения всегда приятно забивать, тем более «Спартаку»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Гол «Спартаку» — это что-то особенное?

— После возвращения всегда приятно забивать, тем более «Спартаку».

— По первому тайму казалось, что «Спартак» владел инициативой, казалось, что он без проблем выиграть. Но во второй тайме все поменялось. За счет чего «Сочи» преобразился?

— Мы выполняли тренерскую установку. Старались не поднимать высоки, играли средний блоком. Старались загонять «Спартак» на фланги и там прессинговать. В начале тайме нужно наладить игру, но в середине все хорошо пошло. Не хватило сил в концовке, но главное, что забили.

— Какие эмоции после такого матча?

— Всегда хочется большего. Но нужно получать удовольствие от того, что есть и двигаться вперед. Следующий матч против «Химок» — это хороший шанс закончить чемпионат хорошо и сделать задел на весну.

— Команда на 9 месте. Этторе то, на что рассчитывали?

— Конечно, если взять начало сезона. Всегда хочется большего, особенно после второго места. Но будем выбираться из ситуации.

— Была информация, что некоторые игрок недовольны тренером. От куда это появляется?

— Не знаю, кто это выносит. У нас в коллективе все в порядке. Надо доказывать это на футбольном поле.

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 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
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4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
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 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
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