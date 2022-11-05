«Факел» — «Краснодар»: Кордоба сравнял счет

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Факела».

Форвард сравнял счет в игре на 29-й минуте — 1:1.

После навеса с углового мяч метался по штрафной, а Кордоба с нескольких метров переправил его в незащищенный угол ворот.

Этот гол стал для игрока пятым в текущем сезоне РПЛ.