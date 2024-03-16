Защитник «Сочи» Дркушич вызван в сборную Словении

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич получил вызов в сборную Словении, сообщает пресс-служба сочинцев.

Сборная Словении проведет товарищеские матчи против национальных команд Мальты (21 марта) и Португалии (26 марта).

Дркушич дебютировал за сборную Словении в прошлом году. С того момента он провел за нее четыре матча.

Словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он забил два гола в 15 матчах за команду в РПЛ.