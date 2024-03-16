Литвинов: «Стараюсь не читать никакие новости о Промесе»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о ситуации с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Стараюсь не читать никакие новости о Промесе. Просто знаю, что Квинси находится там, где находится. Сильно надеюсь, что он вернется как можно скорее. Конечно, скучаю по нему. Он один из наших лидеров. Надеюсь, что все устаканится, успокоится, и Квинси будет с нами и будет помогать на поле», — приводит слова Литвинова Sport24.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.