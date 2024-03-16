Селюк: «Мы контактируем с другими клубами по Конате»

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Будущее Конате? Сейчас он в «Ахмате», сосредоточен только на этом клубе. Он хочет помочь команде, как можно выше подняться по таблице. У него прекрасные отношение с клубом. Что касается будущего, то есть общение с другими командами. Контакты есть, но сейчас все внимание Конате на «Ахмате», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Конате в 19 матчах нынешнего сезона РПЛ отметился 5 голами. Контракт форварда с «Ахматом» рассчитан до 30 июня 2024 года.