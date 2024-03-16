Селюк: «Мы контактируем с другими клубами по Конате»
Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.
«Будущее Конате? Сейчас он в «Ахмате», сосредоточен только на этом клубе. Он хочет помочь команде, как можно выше подняться по таблице. У него прекрасные отношение с клубом. Что касается будущего, то есть общение с другими командами. Контакты есть, но сейчас все внимание Конате на «Ахмате», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Конате в 19 матчах нынешнего сезона РПЛ отметился 5 голами. Контракт форварда с «Ахматом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: РБ Спорт
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|19:30
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|30.03
|14:00
|
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|
Сочи – ЦСКА
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|30.03
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|19:00
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|14:00
|
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Зенит
|15
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|
Джон Кордоба
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|
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Динамо
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|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
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|
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Маркус Вендел
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|И
|К
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|3
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