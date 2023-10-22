Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» рассказал о причинах отстранения полузащитника Дениса Макарова от тренировок.

«Когда мы играли матч в Кубке со «Спартаком» дома мне одна вещь не понравилась. Я с ним поговорил, дал ему неделю отдохнуть, чтобы он подумал. Потом он вернулся, мы поговорили. И последние десять дней он нормально готовился с командой. Сейчас никакого конфликта нет. Есть правила, я хочу, чтобы игроки их выполняли. С Макаровым никогда не было конфликта. Писали, что он плохо тренировался, но это не так», — сказал Личка корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

21 октября «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 12-го тура РПЛ.

25-летний Макаров пропустил кубковый матч со «Спартаком» и игру 11-го тура чемпионата России против «Факела» (0:0). Позже главный тренер бело-голубых Марцел Личка заявил, что дал игроку выходные на эти встречи.