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Защитник «Рубина» Фомин попал в реанимацию. Он потерял много крови

16:23
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Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1), информирует Twitter «Молодежная сборная». Подозрение на разрыв селезненки не подтвердилось, но игрок потерял много крови.

После 13 матчей «Спартак» занимает 8-е место в молодежной премьер-лиге, «Рубин» же находится на 13-й позиции.

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