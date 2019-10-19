Защитник «Рубина» Фомин попал в реанимацию. Он потерял много крови

Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1), информирует Twitter «Молодежная сборная». Подозрение на разрыв селезненки не подтвердилось, но игрок потерял много крови.

После 13 матчей «Спартак» занимает 8-е место в молодежной премьер-лиге, «Рубин» же находится на 13-й позиции.