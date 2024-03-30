«Крылья» — «Зенит»: хозяева открыли счет на первых секундах

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«Крылья Советов» открыли счет в матче против «Зенита» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

Уже на первых секундах после ошибки голкипера гостей Дениса Адамова отличился форвард самарцев Владислав Шитов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».