Защитник «Портимоненсе» Роша во вторник прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Леонардо Сауэя, представитель защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, рассказал, когда его клиент прибудет в Россию для завершения перехода в ЦСКА.

«Завтра днем Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА», — приводит слова Сауэя Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отдаст за 27-летнего бразильца 1,3 миллиона евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов.

Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 4 матча за португальский клуб и не отметился результативными действиями.

Срок его действующего соглашения истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.