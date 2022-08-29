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Защитник «Портимоненсе» Роша во вторник прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Леонардо Сауэя, представитель защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, рассказал, когда его клиент прибудет в Россию для завершения перехода в ЦСКА.

«Завтра днем Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА», — приводит слова Сауэя Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отдаст за 27-летнего бразильца 1,3 миллиона евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов.

Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 4 матча за португальский клуб и не отметился результативными действиями.

Срок его действующего соглашения истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-29-predstavitel-roshi-soobshchil-kogda-villian-podpishet-kontrakt-s-tsska
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 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
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 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
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