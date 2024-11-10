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Защитник «Пари НН» Магкеев — о Батракове: «Он молодец, что ни ударит — все летит в ворота»

Алина Савинова
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев поделился мнением о выступлении в этом сезоне полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Положительно оцениваю. У команды все хорошо, она борется за первое место. Надеюсь, так и будет продолжаться. Что касается Батракова, он молодец. Что ни ударит — все летит в ворота. Главное ему продолжать в том же духе и не останавливаться», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Магкеева.

Также он отметил важность доверия тренера к молодым игрокам команды.

«Это очень важно. За ними будущее. Если они приносят результат — это идет им в плюс, и их команде тоже», — добавил футболист.

Батраков является воспитанником железнодорожников, он выступает за основной состав клуба с 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 11 голов и 8 голевых передач во всех турнирах.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 8
Максим Глушенков

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Зенит

 7
П
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Зенит

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Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
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Оренбург

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