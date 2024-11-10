Защитник «Пари НН» Магкеев — о Батракове: «Он молодец, что ни ударит — все летит в ворота»

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев поделился мнением о выступлении в этом сезоне полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Положительно оцениваю. У команды все хорошо, она борется за первое место. Надеюсь, так и будет продолжаться. Что касается Батракова, он молодец. Что ни ударит — все летит в ворота. Главное ему продолжать в том же духе и не останавливаться», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Магкеева.

Также он отметил важность доверия тренера к молодым игрокам команды.

«Это очень важно. За ними будущее. Если они приносят результат — это идет им в плюс, и их команде тоже», — добавил футболист.

Батраков является воспитанником железнодорожников, он выступает за основной состав клуба с 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 11 голов и 8 голевых передач во всех турнирах.