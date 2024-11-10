Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Газзаев — о победе ЦСКА над «Крыльями»: «Принес победу Акинфеев, который просто блистал»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура РПЛ.

«В этой игре принес победу Игорь Акинфеев, который просто блистал. Особенно выделился сейв, когда два игрока били в упор. Просто невероятный, победный сейв. Но в целом, игра получилась действительно тяжелая. Перевес был то в одну, то в другую сторону, и очень важно, что ЦСКА смог в таком матче добиться победы.

Думаю, что пауза на матчи сборных, которая сейчас будет, пойдет на пользу армейцам. Хотя часть команды и уедет, большинство останется и сможет спокойно готовиться к следующим матчам», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА одержал первую победу в последних 4 встречах во всех турнирах. Красно-синие с 27 очками вышли на 5-е место в чемпионате России, обойдя «Спартак» (25), у которого еще одна игра в запасе.

«Крылья Советов» не выигрывают в РПЛ с 13 сентября. Клуб из Самары с 12 очками идет на 12-й позиции в турнирной таблице.

Денис Сафронов

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Читайте также
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Женщина пострадала в результате атак беспилотников в Подмосковье
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
В «Ладе» ответили на вопрос о финансовых проблемах клуба
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Спартак» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча
«Спартак» — «Акрон»: Бонгонда забил первый гол в матче
Тяжелейшая победа ЦСКА в Самаре: Акинфеев спасал, а Дивеев и Круговой наказали «Крылья»
Защитник «Пари НН» Магкеев — о Батракове: «Он молодец, что ни ударит — все летит в ворота»
Окишор: «Личка постоянно общается с молодыми ребятами, показывает свое внимание к нам»
РПЛ, расписание и результаты 15-го тура: «Спартак» — «Акрон», «Локомотив» обыграл «Факел» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник «Пари НН» Магкеев — о Батракове: «Он молодец, что ни ударит — все летит в ворота»

«Спартак» — «Акрон»: Бонгонда забил первый гол в матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости