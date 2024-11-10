Газзаев — о победе ЦСКА над «Крыльями»: «Принес победу Акинфеев, который просто блистал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура РПЛ.

«В этой игре принес победу Игорь Акинфеев, который просто блистал. Особенно выделился сейв, когда два игрока били в упор. Просто невероятный, победный сейв. Но в целом, игра получилась действительно тяжелая. Перевес был то в одну, то в другую сторону, и очень важно, что ЦСКА смог в таком матче добиться победы.

Думаю, что пауза на матчи сборных, которая сейчас будет, пойдет на пользу армейцам. Хотя часть команды и уедет, большинство останется и сможет спокойно готовиться к следующим матчам», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА одержал первую победу в последних 4 встречах во всех турнирах. Красно-синие с 27 очками вышли на 5-е место в чемпионате России, обойдя «Спартак» (25), у которого еще одна игра в запасе.

«Крылья Советов» не выигрывают в РПЛ с 13 сентября. Клуб из Самары с 12 очками идет на 12-й позиции в турнирной таблице.

Денис Сафронов