Радченко о матче «Ахмат» — «Зенит»: «Игра будет очень непростая»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча команды из Санкт-Петербурга против «Ахмата» в 15-м туре РПЛ.

«Игра будет очень непростая, к тому же, на неделе команды встречались в Кубке — и тренерский штаб «Ахмата» прекрасно понимает, как будет играть «Зенит». Потому что кубковый матч был для них очень информативным. Хоть и была ротация состава, но идея в целом была понятной. Да и в Грозном в принципе нелегко играть, а «Ахмату», помимо всего прочего, надо набирать очки.

Мы видим, что Семак с первых игр доверяет игроку, что-то у него получается, что-то нет, в Кубке забивает, так что я не удивлюсь, если Соболев появится в основном составе на эту игру», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится в воскресенье, 10 ноября, в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 17.30 мск.