Защитник «Пари НН» Магкеев — о замене в матче с ЦСКА: «У меня спазм задней мышцы бедра»

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем здоровье. Футболиста заменили на 38-й минуте матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА (0:3).

«У меня спазм задней мышцы бедра. Завтра сделаем обследование, посмотрим, что будет. Надеюсь, что ничего серьезного. Я пока не готов играть по 90 минут, нужно время, чтобы набрать форму», — сказал Магкеев «СЭ».

«Пари НН» после 2-го тура занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.