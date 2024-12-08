Защитник «Пари НН» Карич раскритиковал команду за игру со «Спартаком»

Защитник «Пари НН» Свен Карич остался недоволен игрой команды в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

«Пари НН» играл плохо в матче со «Спартаком». Я считаю, что мы обязаны играть лучше. Нам нужно сражаться и набирать очки. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем», — цитирует Карича «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 16 баллов и 12-я строчка.