Бонгонда признался, что играл против «Пари НН» с температурой

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда признался, что играл с температурой в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

29-летний конголезец отметился голом в ворота соперника.

«Я замерз. Мне сегодня было плохо, я все еще болею. У меня высокая температура. Несмотря на это, я хотел отдать последние силы команде. И так как «Спартак» обыграл «Пари НН», то я счастлив», — заявил он.

В нынешнем сезоне на счету Бонгонды 5 голов и 2 результативные передачи в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.