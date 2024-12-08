Орещук: «Первую часть сезона для «Динамо» охарактеризовал бы как американские горки»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от первой части сезона для бело-голубых.

«Главная проблема «Динамо» — в обороне. Когда в защите не все ладится, то и в атаке начинаются трудности. Рыба гниет с головы, в данном случае — с фундамента команды. Даже в матче с «Химками», когда все сзади было хорошо, забили два мяча. Как только сами себе гол привезли, сразу начали нервничать, суетиться. Первую часть сезона для «Динамо» охарактеризовал бы как американские горки. Были классные отрезки, были провальные, а вот середины не наблюдалось. Целостную игру команда не показывает, от силы пару-тройку даже не матчей, а таймов можно вспомнить», — сказал Орещук «ВсеПроСпорт».

8 декабря москвичи дома разгромили «Химки» (4:1) в матче 18-го тура РПЛ. «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в таблице.