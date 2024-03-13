Адвокат Добровинский: «Галицкий высказал недовольство Ивичу, на что был получен жесткий ответ»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в эксклюзивном комментарии «СЭ» рассказал о возможной причине увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«В кулуарных разговорах услышал такое мнение: увольнение тренера «Краснодара» Владимира Ивича — вынужденная мера, — сказал «СЭ» Добровинский. — Говорят, Сергей Галицкий высказал ему недовольство по поводу ряда неудачных игр клуба, которые привели к отставанию от «Зенита» на одно очко и вылет из Кубка страны. На что был получен жесткий ответ, мол, игра клуба и работа тренера не подлежит контролю Галицкого. В такой ситуации остается либо смириться и в дальнейшем не иметь право голоса, либо принять ответные меры, пусть даже такие жесткие. Меры приняты — Ивич уволен, клуб остался без тренера. Что будет дальше, думаю, вопрос времени».

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под руководством 46-летнего серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

«Быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками после 20 туров при разнице забитых и пропущенных мячей — 30-17. В двух последних матчах «Краснодар» потерпел два поражения — от «Ростова» (1:2) в 21-м туре чемпионата России и от «Химок» в поединке первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.