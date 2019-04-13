13:23 | Футбол — РПЛ

Защитник молодежки "Зенита" забил в свои ворота. С 30 метров

0
Обсудить

Защитник "Зенита" Максим Левин забил курьезный автогол в матче с "Анжи" 23-го молодежного первенства РПЛ (4:1).

На 7-й минуте встречи Левин принял пас от партнера по команде и решил отдать мяч назад вратарю. Мяч залетел за шиворот голкиперу Николаю Рыбикову.

После 23-х туров молодежного первенства "Зенит" расположился на третьем месте (42 очка), а "Анжи" − на 16-м (13).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
Материалы других СМИ