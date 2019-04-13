Защитник молодежки "Зенита" забил в свои ворота. С 30 метров

Защитник "Зенита" Максим Левин забил курьезный автогол в матче с "Анжи" 23-го молодежного первенства РПЛ (4:1).
На 7-й минуте встречи Левин принял пас от партнера по команде и решил отдать мяч назад вратарю. Мяч залетел за шиворот голкиперу Николаю Рыбикову.
После 23-х туров молодежного первенства "Зенит" расположился на третьем месте (42 очка), а "Анжи" − на 16-м (13).
😍 Гол с 30 метров– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 13 апреля 2019 г.
🤭 В свои ворота
Трансляция матча #ЗенитМАнжиМ: https://t.co/3DOkHBEBQt pic.twitter.com/i0jurUSYiv
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