Защитник махачкалинского «Динамо» Шумахов перенес операцию после разрыва крестообразной связки
Защитнику махачкалинского «Динамо» Идару Шумахову провели операцию после травмы, сообщает пресс-служба клуба.
Операция состоялась в Германии. 26-летний футболист 13 марта получил разрыв крестообразной связки колена в матче с «Оренбургом» (1:0) в 21-м туре РПЛ.
В этом сезоне Шумахов провел 25 матчей во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.
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Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
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|24
|
3
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|11
|7
|2
|2
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|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
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|19-12
|22
|
5
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|4
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|22
|
6
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|11
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|
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|3
|4
|4
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|13
|
8
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|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
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|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
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|6
|3
|15-17
|12
|
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|11
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|6
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|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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