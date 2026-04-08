Защитник махачкалинского «Динамо» Шумахов перенес операцию после разрыва крестообразной связки

Защитнику махачкалинского «Динамо» Идару Шумахову провели операцию после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Операция состоялась в Германии. 26-летний футболист 13 марта получил разрыв крестообразной связки колена в матче с «Оренбургом» (1:0) в 21-м туре РПЛ.

В этом сезоне Шумахов провел 25 матчей во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.

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